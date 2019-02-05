مهند عسيري مستمر بالأهلي وسيشارك في التدريبات الجماعية
كشفت مصادر أن مهاجم فريق الأهلي مهند عسيري، مستمر مع الفريق كما أنه سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت ” عسيري ” ؛ بسبب خلاف إداري حدث خلال آخر مباراتين للراقي، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق والفتح.
يُذكر أن الهلال قد دخل في مفاوضات مع الأهلي؛ لضم ” عسيري ” في مطلع الانتقالات الجارية، لكن شروط الأهلي بضرورة ضم لاعبين من الهلال بالإضافة لامتيازات آخري عطلت الصفقة.
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