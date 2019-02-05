مهند عسيري مستمر بالأهلي وسيشارك في التدريبات الجماعية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن مهاجم فريق الأهلي مهند عسيري، مستمر مع الفريق كما أنه سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت ” عسيري ” ؛ بسبب خلاف إداري حدث خلال آخر مباراتين للراقي، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق والفتح.

يُذكر أن الهلال قد دخل في مفاوضات مع الأهلي؛ لضم ” عسيري ” في مطلع الانتقالات الجارية، لكن شروط الأهلي بضرورة ضم لاعبين من الهلال بالإضافة لامتيازات آخري عطلت الصفقة.

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