النفط يصعد مع تركيز السوق على شح الإمدادات

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفضل توقعات شح المعروض العالمي بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

لكن بيانات المصانع الأمريكية المخيبة للآمال ضغطت على السوق التي شهدت صعود خامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت لأعلى مستوى في 2019 نتيجة استمرار المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي.

وسجلت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط 54.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش مرتفعة ستة سنتات بما يوازي 0.16 بالمئة. وسجل الخام أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين عند 55.75 دولار يوم الاثنين.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 62.56 دولار للبرميل مرتفعة خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة.

وقال محللون إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تركز اهتمام السوق علي تراجع الإمدادات العالمية.

وقال خبراء يوم الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.

وتراجع إنتاج نفط أوبك في يناير كانون ثاني بأكبر قدر في عامين حسبما خلص إليه مسح أجرته رويترز.