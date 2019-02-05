أجدد معلومات عن سيارة أمريكية قادمة من تكساس لتقهر بوغاتي تشيرون

واشنطن(صدى):

الشركات الأمريكية تستعد بقوة لمنافسة سيارة بوغاتي تشيرون بالتحديد ، وسنتحدث اليوم بالتحديد عن سيارة أمريكية قادمة من تكساس إنها هينيسي فينوم F5 .

وفقاً للمعلومات الجديدة تعتمد على تصريحات رسمية من شركة هينيسي التي تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية مقراً لها ، سيارة فينوم F5 التي تم إطلاقها لأول مرة في العالم بنسخة اختبارية ضمن فعاليات معرض سيما للسيارات المعدلة في عام 2018 ، ستظهر في شهر اغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان بيبيل بيتش ، وخلال شهر سبتمبر ستجري هذه السيارة السريعة تجارب سرعة رسمية لتوثيق أرقامها وهنا يأتي التهديد المباشر لسيارات بوغاتي تشيرون .

وأضافت هذه المعلومات الجديدة أن أجدد سيارة خارقة من هينيسي والتي سينتج منها 25 نسخة في العالم فقط ستتوفر بمواصفات الإنتاج التجاري في عام 2020 إن شاء الله .

لنقارن معكم المعلومات الرسمية الخاصة بأرقام سيارتي ؛ هينيسي فينوم F5 ، و بوغاتي فيرون :

نبدأ مع سيارة أمريكية الصنع قادمة بالتحديد من ولاية تكساس الأمريكية هينيسي فينوم اف 5 – Hennessey Venom F5 ، تعتمد هذه السيارة التي ظهرت سابقاً بنسخة ما قبل الإنتاج التجاري – prototype – على محرك V8 سعة 7.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 1,600 حصان (1,622 حصان أوروبي PS) و 1,760 نيوتن.متر من عزم الدوران .

تستطيع أجدد سيارة أمريكية خارقة التسارع من 0 إلى 300 كم/س خلال أقل من 10 ثواني ، أما سرعتها القصوى فتبلغ 482 كم/س (300 ميل/س) تستطيع هذه السيارة السريعة الوصول إلى أعلى سرعة لديها خلال أقل من 30 ثانية .

أما سيارة بوغاتي تشيرون الفرنسية ، التي سبق وجربنا قيادتها ، فتعتمد ميكانيكياً على محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1479 حصان (1500 حصان أوروبي PS) و 1600 نيوتن.متر من عزم الدوران ، لتعتمد السيارة الخارقة البديلة عن بوغاتي فيرون من 0 إلى 100 كم/س في 2.4 ثانية ، وتصل إلى سرعة 300 كم/س خلال 13.2 ثانية ، أما سرعتها القصوى فتبلغ 380 كم/س محددة إلكترونياً ، ومن الممكن للسائق إضافة مفتاح ثاني للسيارة لتصل السرعة القصوى إلى 420 كم/س .

من خلال هذه الأرقام نلاحظ الفرق في السرعة القصوى بين هينيسي فينوم F5 و بوغاتي تشيرون .

لنقارن بين سعر السيارتين السريعتين :

يبدأ سعر هينيسي فينوم اف 5 من 600 ألف دولار أمريكي أي مايعادل 2,250,089 ريال سعودي ، ويصل سعر فينوم F5 كاملة الإضافات إلى 1.6 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 6 مليون ريال سعودي .

أما سعر بوغاتي تشيرون 3 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 11,250,000 ريال سعودي .

يجدر الإشارة إلى أن شركة هينيسي بيرفورمانس الأمريكية التي تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها تأسست في عام 1991 ، وهي متخصصة بتعديل السيارات وسبق وصنعت سيارة هينيسي فينوم GT في عام 2014 ، التي تعتمد على هيكل سيارة لوتس اليس ، وتعتبر فينوم F5 بديلة عنها .