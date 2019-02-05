بالفيديو.. اكتشف نتيجة 100 ساعة من العمل على تلميع طلاء مرسيدس مايباخ بولمان

برلين(صدى):

بولمان النسخة الأضخم من سيارات مرسيدس مايباخ – Mercedes Maybach Pullman وهي كذلك أفخم سيارات مرسيدس بنز كما أنها الفئة الأعلى من سيارة مرسيدس اس كلاس – Mercedes S Class ، وتم نشر فيديو يظهر عملية تلميع طلاء سيارة مرسيدس ليموزين المخصصة لنقل الشخصيات المهمة على متنها .

يظهر الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر خلال 7 دقائق مختصرة نتيجة 100 ساعة من العمل على تلميع ومعالجة طلاء هيكل سيارة مرسيدس مايباخ بولمان الألمانية، حيث تمت العلمية باحتراف عال وحذر شديد من قبل شركة توباز – Topaz البريطانية .

يعمل الطلاء الذي استخدمته هذه الشركة البريطانية على توفير طبقة حماية لطلاء هيكل سيارة مرسيدس مايباخ S600 بولمان مما يساهم في حماية هذه السيارة الفارهة ، كما تم إجراء عملية صنفرة جافة للهيكل ومن ثم صنفرة رطبة ، وبعد ذلك تم تلميع هيكل السيارة لتكون النتيجة رائعة بالفعل!

مرسيدس مايباخ S600 بولمان

وتتميز نسخة بولمان من مرسيدس مايباخ اس كلاس بطول هيكلها الذي يبلغ 6499 ملم ، أي أطول بمقدار 1053 ملم من سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس الأساسية التي سبق وجربنا قيادتها مع كريم ديب ، كما أنها أكثر ارتفاعاً بمقدار 100 ملم عن سيارة مرسيدس اس كلاس .

ومن أهم ما يميز هذه سيارة مرسيدس ليموزين أنها تحتوي على حجرة منفصلة خاصة بالسائق ، بالإضافة إلى أربعة مقاعد متقابلة للركاب من كبار الشخصيات ، وتوفر مرسيدس بنز بهذه السيارة أعلى قدر من الترف والرفاهية التي تتناسب مع أهمية ركاب هذه الفئة من السيارات التي تمثل قمة الفخامة .

داخلية مايباخ بولمان 2019

أما القلب النابض لسيارة مرسيدس مايباخ اس 600 ليموزين فهو محرك V12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 523 حصان (530 حصان اوروبي PS) و 830 نيوتن.متر من عزم الدوران ، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كم/س .

وبما أننا نتحدث عن أفخم سيارات مرسيدس 2019 ، يتوجب علينا تذكيركم أن سعر مرسيدس مايباخ بولمان يبدأ بشكل عالمي من 618,400 دولار أمريكي أي ما يعادل 2,319,000 ريال سعودي .

شاهدوا الفيديو لتعرفوا بشكل مختصر مراحل معالجة طلاء سيارة مايبخ ليموزين