لعنة الإصابات تودع ” أتليتكو مدريد ” قبل ديربي السبت المقبل

ماجد محمد(صدى):

يستعد لاعبو أتلتيكو ” كوكي ريسوريكسيون وساؤول نييغيز ودييجو جودين ” مدريد للعودة إلى الملعب قبيل مباراة الديربي السبت المقبل أمام ريال مدريد وذلك بعد غيابهم عن مباراة الفريق أمام ريال بيتس.

وظهر اللاعبون في تدريب قوي قبل المباراة بالكرة وبإيقاعات مختلفة ، على أن يكونو تحت إمرة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواجهة الفريق الملكي.

الجدير بالذكر أن ” أتلتيكو ” يحتل وصافة الليجا بفارق 6 نقاط خلف برشلونة، ويتفوق على الريال صاحب الترتيب الثالث بنقطتين، وذلك بعد خسارته أمام ريال بيتيس بهدف نظيف.