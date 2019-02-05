رسميا.. تحديد الأرض المحايدة لمباريات الهلال

ماجد محمد(صدى):

اختارت إدارة الهلال مدينة أبو ظبي كأرض محايدة لمواجهة نادي إستقلال الإيراني في يوم 23 من شهر أبريل المقبل في دوري المجموعات من بطولة آسيا .

وجاء ذلك بعد موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بينما اختار نادي استقلال الإيراني مدينة الدوحة كأرض محايدة في الـ8 من الشهر نفسه .

الجدير بالذكر أن مجموعة الهلال تضم العين الإماراتي ، والدحيل القطري ، واستقلال الإيراني في مواجهات دور المجموعات من البطولة الآسيوية المنطلقة بعد اسبوعين .