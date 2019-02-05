نيسان اكس تريل سيتوقف إنتاجها في بريطانيا

لندن (صدى):

كشفت شبكة سكاي نيوز عن تراجع صانعة السيارات اليابانية نيسان عن تنفيذ خططها الخاصة بإنتاج سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات اكس تريل في بريطانيا، وذلك قبل أقل من شهرين من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي “بريكزيت”.

يذكر أن نيسان كانت قد أعلنت عن تصنيع طراز SUV الجديد في بريطانيا بنهاية عام 2016، وذلك أعقاب تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبره المحللون دعماً كبيراً على سياسة بريطانيا والثقة في مستقبل الصناعات التحويلية بالبلاد.

لكن مع فشل الحكومة البريطانية إلى الآن فى التفاوض على خطة للخروج السلس من عضوية الاتحاد الأوروبي حد من رغبة شركات إنتاج السيارات في اللجوء لبريطانيا كمركز للصناعة في أوروبا.

كما أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاستثمار بقطاع صناعة السيارات في بريطانيا انخفض إلى النصف في العام الماضي، بينما انخفض إنتاج نيسان من السيارات في بريطانيا بأكثر من 10% .

وامتنع متحدث نيسان الرسمي في بريطانيا عن التعقيب على تصريحات سكاي نيوز إلى الآن، لكن حسب مصادر الشبكة فإن الصانعة اليابانية ستكشف هذا الأسبوع عن تفاصيل التوقف عن خطط إنتاج اكس تريل في بريطانيا، كما قد تتبعه بعدة قرارات أخرى خاصة بتسريح العمالة.

الجدير بالذكر فإن المصنع الرئيسي لإنتاج طراز اكس تريل الحالي موجود في اليابان، بينما ينتج مصنع نيسان في سندرلاند، شمال شرق إنجلترا، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأصغر حجماً قشقاي وطراز آخر.