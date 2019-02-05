الدولار يتمسك بمكاسبه قبل خطاب حالة الاتحاد

وكالات(صدى):

تمسك الدولار اليوم، بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة قبيل خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول مستثمرون، إنه قد يلمح إلى إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الصين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 95.98 بعد أن ارتفع لثلاث جلسات على التوالي. كما صعد الدولار الاسترالي في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.7247 دولار أمريكي. بينما استقر اليورو عند 1.1438 دولار ليظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.15145 دولار، الذي سجله يوم الخميس. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3038 دولار بعد أن تأرجح خلال الجلسة السابقة بفعل الضبابية بشأن الكيفية التي ستغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي.