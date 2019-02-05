سعيا للحذاء الذهبي.. ” ميسي ” ينفرد بقائمة هدافي الدوريات الأوروبية

طلال الغامدي(صدى):

ينفرد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة قائمة هدافي الدوريات الأوروبية؛ وذلك سعيًا للحصول على جائزة الحذاء الذهبي، متفوقاً بـ 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، الفرنسي الشاب كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث قام ” ميسي ” برفع رصيده من الأهداف إلى 21 هدفًا ” 42 نقطة ” ؛ ليبتعد عن الفرنسي كليان مبابي صاحب الـ 18 هدفًا ” 36 نقطة ” ، وبثماني نقاط عن البرتغالي و مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وصاحب الـ17 هدفاً ” 34 نقطة ” .

وبعشر نقاط عن الإيطالي فابيو كوالياريلا ” سامبدوريا ” والمصري محمد صلاح ” ليفربول ” والأوروجوياني إدينسون كافاني ” بي إس جي ” ، الذين يمتلكون 16 هدفاً ” 32 نقطة ” .