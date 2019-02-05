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” برادلي ” يزيح الستار عن سبب رحيل جيوفينكو إلى الهلال

” برادلي ” يزيح الستار عن سبب رحيل جيوفينكو إلى الهلال
ماجد محمد(صدى):

أزاح قائد نادي تورونتو الكندي مايكل برادلي، الستار عن سبب رحيل اللاعب الايطالي سيباستيان جيوفينكو إلى صفوف الهلال.

وعن ذلك، قال ” برادلي ” أن ” جوفينكو ” قرر خوض تجربة جديدة؛ وذلك ليحاول تقديم كل ما لديه من أجل محاولة العودة إلى المنتخب الإيطالي من جديد.

وأضاف: ” نادي تورنتو سوف يفتقد كثيرًا إلى خدمات جيوفينكو من الناحية الفنية، بينما هو سوف يفتقده كشخص مقرب بالنسبة له ” .

يُذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع ” جيوفينكو ” ؛ وذلك عقب فشله في ضم الأرجنتيني أليخاندروغوميز من صفوف أتالانتا الايطالي.


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