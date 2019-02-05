مدرب ليفربول: نتيجة التعادل كانت عادلة أمام ويست هام

ماجد محمد(صدى):

صرح مدرب ليفربول الإنجليزي الألماني يورغن كلوب، بأن فريقه لم يستحق الفوز على ” ويست هام يونايتد ” أمس الإثنين، وأن نتيجة التعادل ” 1-1 ” كانت عادلة لـ ” الريدز ” .

وعن التعادل، أوضح ” كلوب ” أن ذلك يعود لكثرة الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، والتي أثرت على استعدادات الفريق، إلا أنه في الوقت نفسه يرى أن الفريق كان بإمكانه الظهور بمستوى أفضل.

وقال ” كلوب ” : ” الموسم لا يزال طويلاً.. في المجمل، خسرنا مباراة واحدة حتى الآن، وأنا أرى أن الفريق يسير بخطى جيدة، نحن نمر بفترة صعبة هذه الأيام، وربا كانت كثرة الإصابات والغيابات لها عامل في هذا التراجع ” .

وتابع: ” أنا لا أتحجج بالإصابات لأبرر التعادل، قلت أننا كان بمقدورنا لعب المباراة بشكل أفضل، كل ما أقوله أن الإصابات تؤثر على استعداداتنا للمباريات ” .