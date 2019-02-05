بالفيديو .. سخرية عارمة من ” روان بن حسين ” بعد غنائها لخطيبها
تعرضت الفاشينيستا الكويتية لسخرية عارمة بعدما نشرت فيديو آخر لها مع خطيبها المثير للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهر الثنائي في الفيديو من داخل السيارة وهما في غاية السعادة ، فيما تغني ” روان ” لخطيبها أغنية خليجية ليثني هو عليها رغم صوتها السئ ، الأمر الذي سبب لها السخرية وسط تداول مكثف للفيديو .
ولم يتوقف الأمر على حد السخرية ، بل اتهمهما المتابعون بمحاولة لفت الانظار لجذب المزيد من المتابعين وجلب الإعلانات .
وكانت ” بن حسين ” قد أثارت جدل كبير حول علاقتها بخطيبها ونشرت فيديو سابق عن خيانته وغدره بها ثم أردفت بفيديو آخر لمصالحتهما وسط تهكم المتابعين عليهما .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64342 ] نشر منذ 16 دقيقة
الشكوى لله والمشتكى إليه ,,
,, هذي تستاهل خمس شواحط يااخت لست محرومه .. لو اتولاها راح تصير هيكل عظمي في نصف ساعه ,,
,, ايش الملاغه والملاهه والبلاهه والصوت المقرف والمياعة الممجوجه ,,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ، هذي واشكالها صارن مثل الصراصير المقرفه اللي طلعت هاالأيام باالميارات ,,