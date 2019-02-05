بالفيديو .. سخرية عارمة من ” روان بن حسين ” بعد غنائها لخطيبها

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الفاشينيستا الكويتية لسخرية عارمة بعدما نشرت فيديو آخر لها مع خطيبها المثير للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

وظهر الثنائي في الفيديو من داخل السيارة وهما في غاية السعادة ، فيما تغني ” روان ” لخطيبها أغنية خليجية ليثني هو عليها رغم صوتها السئ ، الأمر الذي سبب لها السخرية وسط تداول مكثف للفيديو .

ولم يتوقف الأمر على حد السخرية ، بل اتهمهما المتابعون بمحاولة لفت الانظار لجذب المزيد من المتابعين وجلب الإعلانات .

وكانت ” بن حسين ” قد أثارت جدل كبير حول علاقتها بخطيبها ونشرت فيديو سابق عن خيانته وغدره بها ثم أردفت بفيديو آخر لمصالحتهما وسط تهكم المتابعين عليهما .