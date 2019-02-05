6 حيل ديكورية لمزيد من الاتساع بالغرف صغيرة المساحة

أميرة خالد(صدى):

صغر مساحة البيت كثيرا ما تصيب ربات المنازل وتجعلهن يشعرن بعدم الراحة، مما ينعكس على حالتهن النفسية، إلا أن خبراء الديكور يمكنهم حل هذه الأزمة بالعديد من الحيل الديكورية، واللعب بالإضاءة وبتوزيع الأثاث، مما يوحي بالاتساع، ويشعر الجالس في المكان بالراحة النفسية.

وتقدم خبيرة الديكور ياسمين محمود، بعض النصائح والحيل الديكورية للسيدات ، التي تجعلهن يمنحن البيت المزيد من الاتساع.

ومن هذه الحيل :

– الإضاءة من العوامل المهمة في التأثير على مساحة الغرفة:-

ولاستخدام الإضاءة في منح الغرفة المزيد من الاتساع، يفضل استخدام الإضاءة الخفيفة، مع الاستعانة بالإضاءة الجانبية على الحوائط، فهي تمنح الغرف المزيد من الاتساع.

– الجدران لا بد أن تكون هادئة وليست مزدحمة بالتابلوهات والصور، حتى يمكنها أن تعكس مزيدا من الضوء، مما يجعلك تشعرين ومن بالغرفة بالمزيد من الاتساع.

– اختيار الأرضيات أو السجاد المزخرف، ينعكس على الجدران ويمنحك الشعور باتساع المكان.

– اختيار الألوان الناعمة والأحادية للحوائط، كاللون الكريمي، والبيج، والرمادي أو ألوان الباستيل الباردة، يعطي شعورا بالاتساع والرحابة، كما يجب أن يكون السقف دائما أخف لون في الغرفة.

– اختيار وضع الأثاث في الغرفة من الأمور التي تحدد مدى اتساعها، لذلك يفضل الإبقاء على القطع الكبيرة في مقابل الحوائط، كلما أمكن ذلك.

– يفضل اختيار ألوان الأثاث هي نفسها، أو مشابهة لألوان الجدران والأرضيات.