بالفيديو .. رد فعل موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد احتفال زميلاته بعيد ميلاده

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للإعجاب لموظفات قررن الإحتفال بعيد ميلاد زميلهن من ذوي الإحتياجات الخاصة .

وأظهر الفيديو رد فعل الزميل الذي تفاجأ بحرصهن على الإحتفاء به وإهدائه تيشيرت نادي الهلال الذي يشجعه زميلهن والموقع من اللاعب كما قالت الزميلة ، بالإضافة إلى هدايا أخرى تخص النادي ، وسط ترحيب وإحتفاء يجدد روح التفاؤل والتعاون في العمل .