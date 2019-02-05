بالفيديو .. رد فعل موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد احتفال زميلاته بعيد ميلاده
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للإعجاب لموظفات قررن الإحتفال بعيد ميلاد زميلهن من ذوي الإحتياجات الخاصة .
وأظهر الفيديو رد فعل الزميل الذي تفاجأ بحرصهن على الإحتفاء به وإهدائه تيشيرت نادي الهلال الذي يشجعه زميلهن والموقع من اللاعب كما قالت الزميلة ، بالإضافة إلى هدايا أخرى تخص النادي ، وسط ترحيب وإحتفاء يجدد روح التفاؤل والتعاون في العمل .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8039 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يشفيهم جميعا ويعافيهم
رفع الروح المعنويه لاي شخص كان نوع من العلاج-العضوي والنفسي –