بالصور.. تعرف على سبب عدم ارتداء ميجان ماركل لـ ” قفازاتها ” ؟
شُوهدت دوقة ساسيكس ميجان ماركل في أكثر من مناسبة وهي تمسك قفازاتها بيديها دون أنْ ترتديها، ففي رحلتها الأخيرة إلى ” بريستول ” القديمة الأسبوع الماضي، حملتْ حقيبتها ذات اللّون الأخضر إلى جانب قفّازاتها باللّون الكاكي؛ وذلك على الرغم من برودة الطّقس.
وعن ذلك، قالت كورنيليا جيمس، مصمّمة القفّازات للعائلة المالكة: ” لا يمكن أن ترى الملكة بدون قبّعتها وحقيبة يدها أو قفّازاتها، لا أحد بصرف النظر عن الملكة يلبس القفّازات طوال الوقت، إنّها جزء من أسلوبها المتكامل ” .
أما عن ميجان، أضافت ” جيمس ” : ” ميجان لديها السّبب الذي يجعلها تمسك قفّازاتها بدلاً من ارتدائها، وهو أنّها غالبًا ما تشارك في التجوال كجزءٍ من مشاركاتها الرسمية ” .
وأضافت: ” ميجان تحبّ التفاعل مع الجمهور، وخاصةً الأطفال، وبعدم ارتداء قفّازاتها يمكنها المصافحة، والتّواصل المباشر مع الناس ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43520 ] نشر منذ 28 دقيقة
تستخدم معقم اليدين٢٤ساعة🙌
لذلك لاداعي للقفازات🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64335 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا هي رايحه رايحه ..
,, قولوا لبوها يجهز مدفنها ,,
,, الكهله ام القبعات ماراح تفوت لها هذه التجاوزات ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8039 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذه من جماعة الكاو بوي
ماتمشي عندها التقاليد الملكيه-
غندورة[ عدد التعليقات: 11654 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يعينس يادوقة تحت “المجهر” ويش اللي جابك لذا العالم اللي يجيب المرض.
عموماً أحسبي حسابك الحاسبة تحسب الملكة تسجل علاك كل شاردة وواردة
ومخالفاتس كثرت شوفي متى يطوى قيدس🤣