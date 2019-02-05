بالصور.. تعرف على سبب عدم ارتداء ميجان ماركل لـ ” قفازاتها ” ؟

لندن(صدى):

شُوهدت دوقة ساسيكس ميجان ماركل في أكثر من مناسبة وهي تمسك قفازاتها بيديها دون أنْ ترتديها، ففي رحلتها الأخيرة إلى ” بريستول ” القديمة الأسبوع الماضي، حملتْ حقيبتها ذات اللّون الأخضر إلى جانب قفّازاتها باللّون الكاكي؛ وذلك على الرغم من برودة الطّقس.

وعن ذلك، قالت كورنيليا جيمس، مصمّمة القفّازات للعائلة المالكة: ” لا يمكن أن ترى الملكة بدون قبّعتها وحقيبة يدها أو قفّازاتها، لا أحد بصرف النظر عن الملكة يلبس القفّازات طوال الوقت، إنّها جزء من أسلوبها المتكامل ” .

أما عن ميجان، أضافت ” جيمس ” : ” ميجان لديها السّبب الذي يجعلها تمسك قفّازاتها بدلاً من ارتدائها، وهو أنّها غالبًا ما تشارك في التجوال كجزءٍ من مشاركاتها الرسمية ” .

وأضافت: ” ميجان تحبّ التفاعل مع الجمهور، وخاصةً الأطفال، وبعدم ارتداء قفّازاتها يمكنها المصافحة، والتّواصل المباشر مع الناس ” .