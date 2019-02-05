هيونداي أول من يطلق الوسائد الهوائية المخصصة للحماية في الاصطدامات المتعددة

طوكيو(صدى):

الوسائد الهوائية المخصصة للحماية من الاصطدامات المتعددة هي ابتكار جديد يوفر حماية أفضل للركاب ، ومؤخراً أعلنت شركة هيونداي الكورية عن تطوير هذه التقنية الحديثة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم ، ومن المنتظر طرحها على نطاق تجاري في المستقبل .

تعمل هذه التقنية الحديثة على تحسين أداء الوسائد الهوائية في حوادث السير التي تشهد اصطدامات متعددة ، تصطدم فيها السيارة أكثر من مرة بمركبة أو مركبات أو بأشياء أخرى كالأشجار أو أعمدة الكهرباء أو مركبات أخرى ، وهو ما يحدث في ثلاثة من كل 10 حوادث سير ، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ، جنبنا الله وإياكم شر الحوادث .

ولا تتيح أنظمة الوسائد الهوائية الحالية حماية من الاصطدامات المتتابعة والمتعددة خلال حادث ما ، عندما يكون تأثير الاصطدام الأول غير كافٍ لفتح الوسائد ، ومع ذلك، يسمح نظام الوسادة الهوائية الخاص بالحماية من الاصطدامات المتعددة بفتح الأكياس الهوائية بطريقة فعالة على إثر اصطدام لاحق يلي الأول ، وذلك عن طريق إجراء معايرة لوضعيات كل من السيارة والركاب .

وتتحسّس تقنية هيونداي الجديدة وضعية الركاب في المقصورة بعد الاصطدام الأول ، إذ قد تختلّ فاعلية تقنية السلامة الحالية فتعجز وسائد الهواء عن حماية الركاب عندما تتغير وضعياتهم جرّاء الاصطدام ،

لذلك تمّ تصميم أنظمة وسائد الهواء الجديدة لفتح الوسائد بشكل أسرع عندما تعجز أنظمة السلامة الأولية عن العمل بفاعلية ، ما يرفع مستوى الأمان عندما يكون السائقون والركاب أكثر عُرضة للخطر .

ويجري تمكين نظام الوسائد الهوائية من الاستجابة بسرعة أثناء الاصطدام التالي عبر إجراء معايرة جديدة لكثافة الاصطدام المطلوبة لفتح الوسائد، ما يحسّن مستويات سلامة الركاب خلال الاصطدامات المتعددة.

ووفقاً لأرقام إحصائية أوردها مكتب النظام الوطني لجمع عينات حوادث المركبات ، التابع للهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في وزارة النقل الأمريكية ، أظهرت الأرقام أن 30% من 56,000 حادث سير وقعت بين العامين 2000 و 2012 في منطقة الولايات الشمالية ، انطوت على اصطدامات متعددة .

وكان أبرز شكل من أشكال حوادث السير متعددة الاصطدامات ، وفق البيانات ، عبور المركبة الخط الوسطي بنسبة 30.8% ، يليه الاصطدام الناجم عن التوقف المفاجئ عند بوابات الرسوم على الطرق السريعة بنسبة 13.5% ، ثمّ الاصطدام في وسط الطريق السريع بنسبة 8% ، يليه الاصطدام الجانبي بالأشجار والأعمدة الكهربائية بنسبة 4% .

وقد أجرت هيونداي موتور تحليلات على سيناريوهات الاصطدام المتعدد بطرق مشتركة بين عدة أطراف لتحسين أداء الوسائد الهوائية في السيارات ودقتها أثناء الاصطدام المتعدد لا قدر الله ، ومن المقرّر أن تقوم مجموعة هيونداي موتور بتوفيق النظام الجديد في سيارات هيونداي في المستقبل .