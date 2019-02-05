ارتفاع أسعار الذهب وتحسن شهية المخاطرة يكبح المكاسب

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد أن لامست الأسعار أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع خلال الجلسة السابقة لكن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر كبح مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1315 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1319.10 دولار للأوقية.واتسمت السيولة بالضعف في أسواق الذهب الآسيوية نظرا لأن جزءا كبيرا من المنطقة في عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

وقالت رينيشا تاشناني مديرة أبحاث السلع الأولية وسوق الصرف في مونارك نتورث كابيتال ”الاتجاه العام ما زال إيجابيا للذهب ونوصي بالشراء عند تراجع الأسعار.“

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1367.50 دولار للأوقية.وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 15.91 دولار في حين استقر البلاتين عند 817.50 دولار.