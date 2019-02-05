بعد صفقة الإستحواذ.. فيسبوك تخطط لمفاجأة مدوية

وكالات(صدى):

تخطط شركة ” فيسبوك ” لما وُصف بـ ” المفاجأة المدوية ” لما يخص تطبيقها الأشهر في التراسل الفوري ” واتس آب ” ، وذلك بعد إستحواذها على شركة ” تشاين سبيس ” المتخصصة في التعاملات المالية الرقمية .

ووفقاً لوقع ” كريبتوسليت ” التقني المتخصص فإن ” فيسبوك ” ستطلق عملة رقمية مشفرة جديدة يتم تداولها عبر ” واتسآب ” .

ورغم عدم تأكيد إدارة ” فيسبوك ” صفقة الإستحواذ إلا أنها قامت بالفعل بتعيين عدد كبير من موظفي “تشاين سبيس” فيما كتبت شركة “تشاين سبيس” على موقعها : ” قادمون إلى شيء جديد”؛ دون توضيح أي تفاصيل .