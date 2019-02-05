فيديو مبهر لراكب يوثق رحلته عبر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مميز وثقه أحد الركاب عن رحلته بقطار الحرمين الشريفين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .
وأظهر الفيديو الذي حاز على إعجاب المتابعين ، فخامة المقاعد ووسائل الترفيه داخل العربات ، حتى بدا أشبه بالطائرة ، وعزز ذلك الشعور ظهور المضيفين بمظهر مميز وأنيق وهم يقدمون المشروبات والخدمات للركاب .
كما بيّن الفيديو ، إذاعة دعاء السفر فور إنطلاق الرحلة بعدة لغات ، ووجود شاشة توضح المحطات الحالية والقادمة للركاب في رفاهية ويسر أمامهم .
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 36 دقيقة
فعلا قطار الحرمين مفخرة للوطن فخامة وراحة غادرت يوم الجمعة لصلاة الجمعة في المسجد النبوي وزيارة بعض الاقارب وعدة في نفس اليوم مساء لاكن ملاحظتي في اسعار التذاكر غالية نوعا ما لو تخفض بنسبة 50% تكون افضل
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8039 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمد لله نعمه من رب العالمين-
اتمنى المحافظه عليه وعدم العبث في المقاعد وغيرها والشخبطه في دورات المياه-واتمنى النظر في اسعار التذاكر وخصوصا من يذهبون هناك اسبوعيا ويعودون للدوام وغيره-حبذا لو يكون لهم سعر خاص-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64335 ] نشر منذ 7 دقائق
ممتاز ,,