منظمة التعاون الاسلامي تدين التفجير الإرهابي على سوق مقديشو

جدة(صدى):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة على سوق حمرويني في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، الذي تسبب يوم أمس في قتل أحد عشر شخصاً وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.

‏‎ وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن ادانته الشديدة لهذا التفجير الإرهابي البشع, الذي يهدف في المقام الأول إلى عرقلة الخطوات الإيجابية التي تحققت على صعيد الأمن والاستقرار في الصومال, كما عبّر عن أصدق عبارات المواساة للحكومة الصومالية، وعن تعازيه لأُسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الأمين العام دعم المنظمة التام لحكومة الصومال في جهودها المتواصلة؛ لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي والسلام في المنطقة, وتسخيرها لإمكانياتها كافة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.