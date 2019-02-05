” سرب ” يعلن عن برنامج تدريبي بمكافآت تصل إلى 3000 ريال

نايف السالم(صدى):

فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ” سرب ” باب التسجيل للدراسة في برنامج الدبلوم المتخصص في أحد مجالات الخطوط الحديدية، الذي ينتهي بالتعيين في الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” .

ومن المقرر أن يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال للسنة التحضيرية و 3000 ريال للسنة والنصف التخصصية، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب ويحصل على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنويًا أثناء فترة التدريب .

ويشترط المعهد أن يكون المتدرب من المواطنين وحاصلًا على الثانوية العامة ” علمي ” بمعدل لا يقل عن 80%، وأن لا تقل درجته في اختبار ” قياس ” عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عامًا، فضلاً عن إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية .

وأوضح المعهد أن التسجيل يبدأ اعتباراً من الثلاثاء 5 فبراير 2019م وحتى الخميس 28 فبراير 2019، ويتاح التسجيل عبر موقع المعهد على الرابط التالي: هنا