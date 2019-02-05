بقيمة 3000 ريال.. ” المرور ” تغرم مستخدمي أجهزة كشف مواقع ساهر

علي القحطاني(صدى):

حررت إدارة مرور جدة مخالفة لـ ” سائق ” قيمتها 3000 ريال؛ لاستخدامه أجهزة غير مصرحة؛ تمكنهم من تفادي رصد سرعتهم الزائدة.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الدكتور عبدالحميد المعجل، رئيس لجنة السلامة المرورية بالشرقية، أن بعض هذه الأجهزة تعمل كالرادار وترصد وتحدد مواقع تمركز ” ساهر ” ؛ وذلك ليتمكن هؤلاء السائقون من تفادي رصد سرعتهم الزائدة.

حيث أشار ” المعجل ” إلى أنه لا يوجد نص واضح في نظام المرور؛ حيال حمل هذا النوع من الأجهزة، ولكن من تضبط لديه تحرر له مخالفه مرورية.