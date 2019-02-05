” المسند ” : تبقى 4 أشهر على انتهاء موسم الأمطار
أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، مشيرًا إلى أنه مضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف وبقى أربعة أشهر تقريبًا.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطارًا من النصف الأول، وبالتحديد شهرًا مارس وأبريل ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8023 ] نشر منذ 26 دقيقة
اللهم اغثنا برحمتك
ابو ناصر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 16 دقيقة
يا مسند الله يصلحك بس
حنا عندنا فصلين في الشتاء
صيف وشتاء.
شكلك تتكلم عن دول اوربيه!!