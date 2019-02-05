” المسند ” : تبقى 4 أشهر على انتهاء موسم الأمطار

سالم المطيري(صدى):

أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، مشيرًا إلى أنه مضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف وبقى أربعة أشهر تقريبًا.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطارًا من النصف الأول، وبالتحديد شهرًا مارس وأبريل ” .