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” المالية ” تحذر منسوبي التعليم المالكين لسجلات تجارية من وقف رواتبهم

” المالية ” تحذر منسوبي التعليم المالكين لسجلات تجارية من وقف رواتبهم
عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة المالية منسوبي التعليم المالكين لسجلات تجارية من المسائلة القانونية وإيقاف رواتبهم حال عدم تصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين ، وذلك بعد الكشف عن 160 حالة خلال التحليل العشوائي لرواتب التعليم خلال شهر يناير .

وطالبت الوزارة في تعميم لها هذه الحالات وغيرها بشطب السجل التجاري ،وفقاً للقانون الذي يحظر علي الموظف الإشتغال بالتجارة ، أو نقل الملكية في حالة السجل الانفرادي، وتقديم ما يثبت ذلك، وتسليمه لمكتب مدير عمليات الموارد البشرية خلال مدة لا تتعدى إسبوعين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8023 ] نشر منذ 17 دقيقة

حوله بإسم احد الاقارب وريح راسك-

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