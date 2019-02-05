تغلبي على جفاف اليدين بزيت الزيتون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

جفاف اليدين وظهور القشور عليها، من أكثر المشكلات التي تؤرق النساء في فصل الشتاء، وللأسف لا تنجح معظم الكريمات في عملية الترطيب العميق لعلاج هذه الحالة.

وقالت صفا حراز خبيرة التجميل ، تتعدد أسباب جفاف اليدين في الشتاء حيث تتأثر بعوامل الطقس القاسية وباستخدام الماء الساخن في الغسيل، الأمر الذي يجعلها باهتة مما يؤثر على المظهر العام للأنثى، لذلك فيداكي يحتاجان لعناية ورعاية خاصة في فصل الشتاء.

وقدمت صفا حراز ، وصفة طبيعية للتخلص من جفاف اليدين:

– اخلطي ملعقة من زيت الزيتون البكر مع ملعقة من عصير الليمون الطازج.

– افردي الخليط على يديكي ويفضل في المساء مع التدليك لبعض الوقت.

– امسحي يديك بمنديل جاف ولا تغسليها بالماء.

وأكدت خبيرة التجميل أن ارتداء القفازات الشتوية ليس كافيا للمحافظة على نعومة اليدين وحمايتهما من التشقق والجفاف في الطقس البارد.