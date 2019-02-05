نايف السالم(صدى):

أجاب برنامج سند محمد بن سلمان على سؤال أحد المواطنين بشأن الفرق بينه وبين قروض الزواج.

وتضمن السؤال: “ما الفرق بين سند محمد بن سلمان وقروض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية؟ ” .

وأوضح البرنامج أن مبادرات سند محمد بن سلمان هي اجتماعية وغير ربحية، مبنية بهدف تخفيف الأعباء المختلفة للمستحقين من خلال تقديم عطاءات غير مستردة، وليست قروضًا مطلوب استعادتها أو يتم تسديدها، وغير مرتبطة بأي جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة.

وأجاب البرنامج عن سؤال آخر حول ما إذا كانت ” مبادرة سند الزواج مخصصة فقط لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة؟ ” .

وقال البرنامج عبر الحساب الرسمي بتويتر: ” يتم تقديم الدعم للأقل دخلًا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة ” .