استطلاع رأي يكشف عن رفض البريطانيين استضافة قطر للمونديال

لندن(صدى):

رفض غالبية البريطانيين إقامة مونديال 2022 في قطر، رفضًا قاطعًا، وذلك على خلفية تورط ملف الدوحة في قضايا فساد إلى جانب العديد من الانتهاكات التي كشفتها المنظمات الدولية ووسائل الإعلام.

وكشف استطلاع رأي أن نسبة 51% من المشاركين رفضوا بشكل قاطع أن تحتضن قطر النسخة المقبلة من المونديال، وكشف الاستطلاع عن دعم 58% من البريطانيين المشاركين في الاستفتاء بلادهم لاحتضان نسخة مونديال 2022، وذلك في ظل عدم موافقة 8% فقط لذلك.

يأتي ذلك في سياق حملة مناهضة لاستضافة قطر للمونديال، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المنظمات الدولية للانتهاكات المتتالية لحقوق العاملين في مشروعات الإنشاء.

وكانت منظّمة العفو الدولية، قد وصفت ظروف العمال الأجانب العاملين في قطر، لا سيما بالمنشآت الرياضية التي ستستضيف مونديال 2022، بأنها لا تزال ” صعبة وقاسية ” ، رغم الوعود القطرية المتكررة بتحسينها، لكن من دون تحرك قطري جدي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قطر تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب، قبل انطلاق مونديال 2022.