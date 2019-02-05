تنسيق بين ” الكهرباء ” و ” الإسكان ” لربط الفاتورة بعقد الإيجار الموحد
أعلن المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، عن وجود تنسيق بين الوزارة، والشركة السعودية للكهرباء، لربط فواتير الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وأوضح أن الوزارة أطلقت العقد التجاري كمرحلة أولى اختيارية، مشيرًا إلى أن منصة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية.
الواقع[ عدد التعليقات: 6657 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب اذا خرج المستأجر كما هو الحاصل الان وحدات سكنية بإعداد مهولة تم اخلائها تكون الفاتورة باسم الأشباح ماعاد فيه لا استثمار ولا مستأجرين بح يا قلبي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43496 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولاقوةالاباالله
أهم شي تبقون فتحات تهويه عند فتحات الأنف
علشان مايختنق المستهلك
من كثر التربيط🤢
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38551 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يغني عباده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38551 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يغني عباده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38551 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يغني عباده