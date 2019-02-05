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تنسيق بين ” الكهرباء ” و ” الإسكان ” لربط الفاتورة بعقد الإيجار الموحد

تنسيق بين ” الكهرباء ” و ” الإسكان ” لربط الفاتورة بعقد الإيجار الموحد
علي القحطاني(صدى):

أعلن المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، عن وجود تنسيق بين الوزارة، والشركة السعودية للكهرباء، لربط فواتير الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأوضح أن الوزارة أطلقت العقد التجاري كمرحلة أولى اختيارية، مشيرًا إلى أن منصة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6657 ] نشر منذ 12 دقيقة

طيب اذا خرج المستأجر كما هو الحاصل الان وحدات سكنية بإعداد مهولة تم اخلائها تكون الفاتورة باسم الأشباح ماعاد فيه لا استثمار ولا مستأجرين بح يا قلبي

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