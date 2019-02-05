إحالة أوراق 8 متهمين بمحاولة اغتيال السيسي للمفتي

القاهرة(صدى):

قررت المحكمة العسكرية في مصر، إحالة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ ” محاولة اغتيال السيسي ” إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

كانت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد جاءت بعد أن كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما تضم مصريين بالمملكة لاستهدافه أثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة، والثانية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، حاولوا استهداف الرئيس المصري أثناء مروره بطريق عام، استغلالاً لتعيينهم ضمن الخدمات المشاركة في تأمينه، بصفتهم ضباط أمن مركزي.