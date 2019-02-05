بالصور.. أنجلينا جولي تزور مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

دكا(صدى):

زارت مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي،مخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

وتستمر زيارة أنجلينا ثلاثة أيام، ستقوم خلالها بتقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا.

وستختتم زيارتها بلقاء رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة ووزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، في العاصمة دكا، لبحث دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحكومة البنغالية.

يذكر أن بنجلاديش قد تأثرت بشدة نتيجة تدفق أكثر من 730 ألف لاجئ من ميانمار منذ أغسطس عام 2017.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا ” مهاجرين غير نظاميين ” من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة ” الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم ” .

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