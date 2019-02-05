أمجد طه يستنكر موقف الحياديين اتجاه دعم قطر للإرهاب

حمود العنزي(صدى):

وجه الخبير الاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة لكل من يقف في موقع الحياد اتجاه دعم تنظيم الحمدين للإرهاب.

وقال طه مستنكرًا في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” حسب منطق البعض، اذا أنا قمت بتمويل شخص يقتل عائلتك وآخر يسرق ويدمر بيتك…فأنا في النهاية شقيقك ولازم نتوحد ومن يستنكر الأمر فهو مرتزق ” .

وأضاف: ” هذا هو منطق المحايدين وهكذا يخاطبون الدول!..نعم انهم الإخوان وكل من يجد نفسه في موقع الحياد اتجاة دعم نظام قطر للإرهاب ” .