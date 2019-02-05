أمجد طه يستنكر موقف الحياديين اتجاه دعم قطر للإرهاب
وجه الخبير الاستراتيجي أمجد طه، اليوم الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة لكل من يقف في موقع الحياد اتجاه دعم تنظيم الحمدين للإرهاب.
وقال طه مستنكرًا في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” حسب منطق البعض، اذا أنا قمت بتمويل شخص يقتل عائلتك وآخر يسرق ويدمر بيتك…فأنا في النهاية شقيقك ولازم نتوحد ومن يستنكر الأمر فهو مرتزق ” .
وأضاف: ” هذا هو منطق المحايدين وهكذا يخاطبون الدول!..نعم انهم الإخوان وكل من يجد نفسه في موقع الحياد اتجاة دعم نظام قطر للإرهاب ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43496 ] نشر منذ 5 دقائق
👍👍👍