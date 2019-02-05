بالفيديو.. قمر اللبنانية توجه رسالة شديدة اللهجة لحبيبها السابق بعد تهديده بقتل ابنها

أميرة خالد(صدى):

تصاعدت الخلافات بين الفنانة اللبنانية قمر، وحبيبها السوري السابق الذي كشفت عن خيانته لها مع رجل.

ووصل الأمر إلى تلقي قمر تهديدات من قبل حبيبها السابق بقتل ابنها الوحيد، ما اضطرها للخروج عن صمتها.

وأكدت قمر في مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ،أنها لن تترك حق ابنها، مؤكدًة أن سوريا بلدها الثاني، وليس معنى أن لديها مشكلة مع حبيبها السابق، أن لا تتواصل مع جمهورها السوري، قائلة: ” حبيبي السابق أرخص وأضعف من أن يمس شعرة من ابني ” .

وأشارت إلى أنها سلمت الأمر للقضاء، وأنه سيأخذ لها حقها، ويحمي ابنها.