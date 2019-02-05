حساب المواطن يوضح تأثير انتهاء بطاقة الصراف على صرف الدعم

عادل الحربي(صدى):

استفسر أحد المواطنين عن تأثير انتهاء بطاقة الصراف الآلي على استحقاقه في برنامج حساب المواطن.

ومن جانبه أكد برنامج حساب المواطن من خلال ” تويتر ” ،أن انتهاء بطاقة الصراف لا يؤثر على استحقاق الدعم في البرنامج، لكن بشرط أن يكون الآيبان البنكي نشطًا.

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