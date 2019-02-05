حساب المواطن يوضح تأثير انتهاء بطاقة الصراف على صرف الدعم
استفسر أحد المواطنين عن تأثير انتهاء بطاقة الصراف الآلي على استحقاقه في برنامج حساب المواطن.
ومن جانبه أكد برنامج حساب المواطن من خلال ” تويتر ” ،أن انتهاء بطاقة الصراف لا يؤثر على استحقاق الدعم في البرنامج، لكن بشرط أن يكون الآيبان البنكي نشطًا.
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١٤٤٠[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله انكم اغثيتونا بثلاث مئة ريال تراها والله ماتجيب كرز دخان ،،
كرز المال بورو ٢٧٠ ريال ،،
وثلاثين ريال بنزين يمشينا يومين هذا كل حسابكم مانحتاج نرجع لحاسبتكم ..