عربيان يحاولان اغتصاب أربعينية في الصحراء وموهبتها تطيح بهما

أبوظبي(صدى):

أقدم رجلان من جنسية عربية على اغتصاب وسرقة رسامة روسية تبلغ من العمر 40 عامًا، أثناء توصيلها إلى منزلها في الإمارات.

وكانت المجني عليها قد تعرفت على فتاة عربية من جنسية المتهمين في مقهى أحد الفنادق، وفي حوالي الساعة الرابعة صباحا استقلتا سيارة فيها 3 أشخاص من معارف الفتاة، بغرض إيصالهما.

وبعد حوالي نصف ساعة من التجوال بالسيارة، نزلت الفتاة العربية من السيارة تاركة المجني عليها في صحبة المتهمين، وطلبت منهما توصيلها إلى مقر سكنها لكنهما لم يفعلا، ودخلا منطقة رملية وحاولا الاعتداء عليها، طالبين منها ممارسة الجنس معها.

ورفضت الروسية وبكت وأخبرتهما إنها متزوجة وأم لـ3 أطفال فتركاها، لكنها تمكنت من التقاط صورة للوحة السيارة، وقالت إنها ذهبت إلى منطقة إنشاءات بها بعض العمال وأبلغت الشرطة.

وتركت المجني عليها للشرطة مواصفات الجانيين ورسمت صورتهما للشرطة التي استطاعت التعرف عليهما واعتقالهما.

وأقر المتهمان بأنهما اصطحبا المجني عليها ثم طمعا بحقيبتها، فاعتديا عليها وسرقاها ورميا جواز سفرها.