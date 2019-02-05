بالفيديو.. خالد الهيل يكشف لعمرو أديب سبب اختفاءه المثير للجدل
أكد المعارض القطري خالد الهيل، أمس الأثنين، أن اختفاءه المثير للجدل من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الإعلام بشكل عام، يعود إلى سببين.
وأوضح الهيل في مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحكاية ” مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك عرض صحي منعه من الظهور طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى سبب آخر أمني، لكنه لم يكشف عنه.
وقال الهيل : ” هناك سبب أمني منعني من الظهور إعلاميًا، لكن ما أقدر اتكلم فيه في الوقت الحالي ” .
وأضاف: ” الغياب طوال هذه الفترة أدى لنتيجة واحدة وهي زيادة إصراري وعزيمتي في الاستمرار لمحاربة ومجابهة النظام القطري ” .
وتابع: ” قناة الجزيرة طبقت مثل ” إذا غاب القط العب يا فار ” مستغلة غيابي في بث الأكاذيب والشائعات والأخبار المتعلقة بي، والتي لا أساس لها من الصحة ” .
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خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية يتحدث "للحكاية" بعد اختفاءه المثير للجدل pic.twitter.com/oLlJp5DybN
— MBC مصر (@mbcmasr) February 4, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23373 ] نشر منذ 31 دقيقة
اوكي