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بالفيديو.. خالد الهيل يكشف لعمرو أديب سبب اختفاءه المثير للجدل

بالفيديو.. خالد الهيل يكشف لعمرو أديب سبب اختفاءه المثير للجدل
القاهرة(صدى):

أكد المعارض القطري خالد الهيل، أمس الأثنين، أن اختفاءه المثير للجدل من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الإعلام بشكل عام، يعود إلى سببين.

وأوضح الهيل في مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحكاية ” مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك عرض صحي منعه من الظهور طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى سبب آخر أمني، لكنه لم يكشف عنه.

وقال الهيل : ” هناك سبب أمني منعني من الظهور إعلاميًا، لكن ما أقدر اتكلم فيه في الوقت الحالي ” .

وأضاف: ” الغياب طوال هذه الفترة أدى لنتيجة واحدة وهي زيادة إصراري وعزيمتي في الاستمرار لمحاربة ومجابهة النظام القطري ” .

وتابع: ” قناة الجزيرة طبقت مثل ” إذا غاب القط العب يا فار ” مستغلة غيابي في بث الأكاذيب والشائعات والأخبار المتعلقة بي، والتي لا أساس لها من الصحة ” .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23373 ] نشر منذ 31 دقيقة

اوكي

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