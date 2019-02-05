ما لا تعرفه عن الفلسطيني الذي أصبح رئيسًا للسلفادور

سان سلفادور(صدى):

فاز رجل الأعمال الفلسطيني الأصل والمنحدر من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية نجيب أبو كيلة، في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور.

وتزوج أبو كيلة، 37 عامًا، من فتاة سلفادورية ، وهو من خارج حزبين رئيسيين اعتادا تداول السلطة منذ انتهت الحرب الأهلية في البلاد عام 1992.

وكان أبو كيلة منذ 2015 حتى العام الماضي رئيسا لبلدية العاصمة، واشتهر بحملته المستمرة على مكافحة الفساد والمرتشين.

وأعلنت المحكمة الانتخابية، أمس الاثنين، أن أبو كيلة، الذي ترشح عن حزب ” التحالف الكبير من أجل الوحدة ” المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها، جعل المنصب الأول في البلاد من نصيبه.

وقال أبو كيلة مخاطبا مئات المواطنين في ميدان بسان سلفادور جدده عندما كان رئيسا للبلدية : ” هذا اليوم تاريخي لبلادنا. السلفادور قضت على نظام الحزبين ” .

ويتعين على أبو كيلة الآن التعامل مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بقطع المساعدات عن السلفادور وجارتيها جواتيمالا وهندوراس ما لم تفعل المزيد للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وفي الداخل، يأمل مؤيدو أبو كيلة أن يجري تغييرات لإنعاش الاقتصاد الواهن ومكافحة الفقر واسع النطاق.