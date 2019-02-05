حقيقة وفاة الممثل أحمد خليل

أميرة خالد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، نبأ وفاة الممثل المصري أحمد خليل.

ومن جانبه علق أحمد خليل بنفسه، على الخبر، مؤكدًا أنه مجرد شائعة، تسببت في حالة توتر شديدة لأفراد عائلته.

وقال خليل، في تصريحات تلفزيونية: ” ضحكت عندما سمعت الشائعة، وكله بأمر الله، ولو أنا مش عاجبهم يقولوا لي اقعد في البيت وبلاش يطلعوا الشائعة دي ” .

وأشار إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، هو أول من أخبره بشائعة وفاته، واطمأن على حالته الصحية.