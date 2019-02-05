بسبب مشادة كلامية..أربعيني ينهي حياة أم أولاده الـ 5 خنقًا

عمان(صدى):

في واقعة مروعة، شهدتها عمان، أقدم زوج أربعيني، على قتل زوجته الثلاثينية خنقًا، وذلك إثر مشادة كلامية وقعت بينهما.

وتطورت المشادة الكلامية بين الزوجين، ولديهما خمسة أطفال، إلى أن انتهت بجريمة قتل.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثة سيدة داخل منزلها في منطقة القويسمة شرق العاصمة عمّان.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبيّن وجود آثار رائحة غاز داخل المنزل وزجاج إحدى النوافذ مكسور، حيث حاول المتهم تضليل المحققين، مدعيا أنها توفيت نتيجة اختناقها بالغاز.

وتم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تم التشكيك في رواية الزوج، بعد أن تم الكشف على مسرح الجريمة ومناقشة ظروف الوفاة، وذهب إلى أن القضية تشوبها شبهة جنائية.

وأكد تقرير الطب الشرعي هذه الشكوك، وبيّن أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط الجهاز التنفسي الناتج عن كتم النفس، وتم التوصل لحقيقة الأمر.

ومن جانبه قرر مدعي عام الجنايات الكبرى بعمان توقيف المتهم ١٥ يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.