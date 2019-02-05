بالفيديو.. فتاة تروي معاناتها مع ” داء بهجت ” ومحاولتها للانتحار

علي القحطاني(صدى):

روت مواطنة تفاصيل معاناتها بعد إصابتها بـ ” داء بهجت ” قبل ١٦ عامًا، موضحة أنها حاولت الانتحار.

وأوضحت أنها كانت تعاني نفسيًا بسبب المرض، لكنها تغلبت على المرض بوقوف أفراد أسرتها والأطباء وصديقاتها معها.

وأعربت عن أمنيتها في أن تساعدها وزارة الصحة في نشر الوعي عن المرض، إضافة إلى أنها تبحث عمن يتبنى إصدار كتابها الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه حاليًا، وهو عن قصتها مع المرض.

ويعتبر داء بهجت هو اضطراب نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية في أنحاء الجسم، وقد يسبب تقرحات الفم، والتهاب العين، والطفح الجلدي.