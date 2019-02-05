بالفيديو.. فتاة تروي معاناتها مع ” داء بهجت ” ومحاولتها للانتحار
روت مواطنة تفاصيل معاناتها بعد إصابتها بـ ” داء بهجت ” قبل ١٦ عامًا، موضحة أنها حاولت الانتحار.
وأوضحت أنها كانت تعاني نفسيًا بسبب المرض، لكنها تغلبت على المرض بوقوف أفراد أسرتها والأطباء وصديقاتها معها.
وأعربت عن أمنيتها في أن تساعدها وزارة الصحة في نشر الوعي عن المرض، إضافة إلى أنها تبحث عمن يتبنى إصدار كتابها الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه حاليًا، وهو عن قصتها مع المرض.
ويعتبر داء بهجت هو اضطراب نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية في أنحاء الجسم، وقد يسبب تقرحات الفم، والتهاب العين، والطفح الجلدي.
#فيديو | أبرار السبر مصابة بداء بهجت تتحدث عبر برنامج #تم عن إصابتها به، وكيف تغلبت عليه؟، ونشر الوعي عن المرض.
وفريق برنامج #تم يوعدها بتبني إصدار كتاب لها. #تم_وداء_بهجت pic.twitter.com/kbq9z76zVV
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 3, 2019
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيها ويلبسها ثوب العافية ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23373 ] نشر منذ 52 دقيقة
نسأل الله لها الشفاء العاجل