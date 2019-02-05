بالصور.. حشرة الجدجد تربك متابعي مباراة الاتحاد والوحدة بملعب الشرائع

ماجد محمد(صدى):

أربكت حشرة الجدجد متابعي مباراة الاتحاد والوحدة في ملعب الشرائع؛ وذلك لكثرتها؛ ما تسبب بالإزعاج، وعدم استمتاع مشاهدي المباراة بأجوائها.

وانتشرت بشكل كثيف، خاصة في القسم النسائي الذي شهد حالات خوف وهلع بين الحاضرات، ومن جانبهم، ناشد عدد ممن حضروا اللقاء الجهات ذات العلاقة الاستعداد المبكر، ومكافحة انتشار هذه الحشرة بهذا الشكل الكثيف؛ لما تسببه من إزعاج.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع شهدت مساء اليوم مباراة بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتغلب الاتحاد على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثامنة عشرة.