لاعب الوحدة: الحكم كان يحابي الاتحاد بسبب معاناته في سلم الترتيب

نواف السالم(صدى):

علق لاعب الوحدة ساري عمرو، اليوم الاثنين، على خسارة الفريق أمام الاتحاد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لاعب الوحدة في تصريحات له عقب المباراة: طبيعي أن أعترض على حكم المباراة بسبب ركلة الجزاء التي احتسبها للاتحاد.

وأضاف : أعتقد أن الحكم كان يحابي الاتحاد بسبب معاناته في سلم الترتيب وحاول ” يدفه “، الحكم تحامل علينا كثيرًا والحمدلله على كل حال.