بالفيديو.. شرطيان يعتديان على طالبة أمريكية بسبب هاتفها الخلوي

واشنطن(صدى):

قام شرطيان في ولاية شيكاغو الأمريكية بالاعتداء على طالبة في السادسة عشر من عمرها خلال مواجهة عنيفة معها داخل مدرسة “ جون مارشال الحضرية الثانوية العليا ” بالولاية.

وجاء ذلك بعد أن دخلت الفتاة التي تدعى ” دنيغما هوارد ” في جدال طويل مع معلمها حول استخدام هاتفها الخلوي داخل الفصل قبل أن يتطور الأمر ويستدعي لها المعلم رجال الشرطة.

وقام والد الطالبة برصد هذه الواقعة التي قام فيها الشرطيان بإسقاط ابنته على الأرض بعد أن رفضت الخروج معهما وقد حاول أحدها الوقوف بقدميه على الفتاة لشل حركتها ومنعها من توجيه الضربات إليه في الوقت الذي يتعلق فيه الشرطي الآخر بذراعيها.