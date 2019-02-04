بالصور.. مجموعة من السيارات النادرة والفارهة المعروضة في الرياض

الرياض(صدى):

جمع أحد معارض السيارات في الرياض مجموعة مبهرة من السيارات الرياضية والموديلات النادرة.

واحتوى على عدة سيارات فارهة منها بوجاتي شيرون، ومكلارين بي 1، ورولز رويس فانتوم دروبهيد كوبيه، ومرسيدس G500 كابريو، ولامبورجيني ديابلو، وفور دخولك معرض ” سيفن كار لاونج ” بالرياض، تسحب انتباهك السيارات الفارهة والنادرة والموديلات الرياضية والكلاسيكية المعروضة، والتي تصطف بجانب بعضها، منتقاة وفريدة من نوعها.

وجاء زوار سعوديون وآخرون من عدد من دول العالم لرؤية السيارات المعروضة، حيث أن طلبات الشراء من خارج السعودية تعادل 60%، من طلبات الشراء في السعودية.

ويحتوي المعرض على بوجاتي شيرون: والتي صُنعت واحدة منها فقط بالعالم بتصميم خاص مقارب لموديل بوجاتي 1925، من ناحية اللون ورقم 10 في مقدمة السيارة، وجاء تصميمها الداخلي باللون الجملي، وتأتي بوجاتي شيرون موديل 2018، بمحرك 16 سلندر وبقوة 1500 حصان، وبإمكانها الانطلاق من 0-400 كيلومتر والتوقف تماماً بعدها خلال 41.96 ثانية، ويتجاوز سعرها 14.5 مليون ريال.

كما يحتوي على لامبورجيني ديابلو: حيث ضم المعرض آخر إنتاج من سيارات لامبورجيني المبهرة ” ديابلو ” موديل 2001، بمحرك V12 وقوة 575 حصان، ويبلغ سعرها 1.5 مليون ريال تقريباً.

مرسيدس G500: في إصدار خاص من شركة مرسيدس، قامت الشركة بصناعة سيارة واحدة فقط بالعالم من فئة G500 CABRIO موديل 2014 بمواصفات خاصة، ويأتي هذا الإصدار باللون الذهبي الخاص وسقف مكشوف، كما أن المحرك V8 بقوة 388 حصان، ويبلغ سعرها قرابة 1.4 مليون ريال.

رولز رويس: احتفلت العلامة التجارية الفخمة بإرسال أخر نسخة منتجة من موديل 2017 بالعالم إلى المعرض بمواصفات خاصة، وتحمل الدروبهيد كوبيه محرك 12V بقوة 470 حصان، وجاءت المقاعد باللون الأبيض بالتداخل مع اللون الفيروزي عند عجلة القيادة، كما أضافت ألياف الكربون على أجزاء من “الطبلون” لتخفيف وزن السيارة، ويتجاوز سعر الفانتوم 2.5 مليون ريال.

مكلارينP1: احتضنت الصالة واحدة من ضمن خمس سيارات مكلارين P1 Carbon Series في العالم، بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 308 لتر مع محرك كهربائي قوي، ينتج منه 906 حصان، يأتي تسارع الـ P1 من 0 الى 100 كيلو متر بالساعة خلال 2.8 ثانية، والسرعة القصوى فيها 350 كلم في الساعة، ويبلغ سعرها قرابة 10 مليون ريال.