عادل الحربي(صدى):

أوضح ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، 10 أشياء يكرهها القلب.

وقال النمر عبر حسابه على ” تويتر ” : الأشياء التي يكرهها القلب هي: “ الكسل، وزيادة الوزن، وارتفاع الكلسترول، وارتفاع الضغط، وشرب الخمر، والتدخين، وقلة النوم، والإكثار من الأكل الدسم، وساعات عمل تزيد عن 9 ساعات يوميًّا، وكثرة التوتر والانفعال ” .

وأضاف : “ المطلوب يوميًّا 30 دقيقة من الرياضة لحماية قلبك، ولا يفرق في درجة الفائدة.. اديها 30 دقيقة مستمرة أو متفرقة على مدار اليوم ”.