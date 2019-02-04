داكوستا: الفريق ككل يعمل من أجل الخروج من منطقة الهبوط

نواف السالم(صدى):

أكد مدافع نادي الاتحاد مروان داكوستا، أن الفريق ككل يعمل من أجل الخروج من منطقة الهبوط.

وكان الاتحاد قد فاز على الوحدة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال داكوستا في تصريحات تليفزيونية: ” نملك رئيس على قدر كبير من المسؤولية و الاهتمام ” ، مضيفًا : أنا سعيد جدًا بالهدف الذي سجلته اليوم ” .

وأضاف: ” أشكر الجماهير الاتحادية على هذا الدعم ، ومستوى الفريق في تطور ” .