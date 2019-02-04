بالفيديو.. أخصائية: حالات التنمر في مدار البنات كثيرة جدًا والإحصاءات مجرد أرقام
أوضحت الأخصائية النفسية، سوزان سنبل، أن الأرقام المذكورة عن حالات التنمر في مدارس البنات مجرد أرقام على ورق، مؤكدة أن الحالات أكبر من ذلك بكثير.
وأضافت خلال حديثها لبرنامج ” ياهلا ” ، أنه يجب ألا نتقاعس عن وضع برامج لحل هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن حتى لو حدثت حالة تنمر واحدة فيجب اعتبارها خطر يهدد المجتمع.
وأشارت إلى أن أحيانًا المصدر الذي أعطى هذه الإحصاءات يكون ” غير صادق ” ؛ حتى لا يطاله ضرر قانوني أو مجتمعي.
سوزان سنبل – أخصائية نفسية
الأرقام المذكورة عن حالات التنمر في مدارس البنات مجرد أرقام على ورق، والحالات أكبر من ذلك بكثير، ويجب ألا نتقاعس عن وضع برامج لحل هذه المشكلة.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/UlLX2Z8JLR
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 4, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 46 دقيقة
ماعندنا متنمرات ولا خرفان امسي علينا يا بنت
alfahd42[ عدد التعليقات: 21082 ] نشر منذ 46 دقيقة
امسي علينا يا بنت