بالفيديو.. أخصائية: حالات التنمر في مدار البنات كثيرة جدًا والإحصاءات مجرد أرقام

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الأخصائية النفسية، سوزان سنبل، أن الأرقام المذكورة عن حالات التنمر في مدارس البنات مجرد أرقام على ورق، مؤكدة أن الحالات أكبر من ذلك بكثير.

وأضافت خلال حديثها لبرنامج ” ياهلا ” ، أنه يجب ألا نتقاعس عن وضع برامج لحل هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن حتى لو حدثت حالة تنمر واحدة فيجب اعتبارها خطر يهدد المجتمع.

وأشارت إلى أن أحيانًا المصدر الذي أعطى هذه الإحصاءات يكون ” غير صادق ” ؛ حتى لا يطاله ضرر قانوني أو مجتمعي.