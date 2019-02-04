إعلامية أسترالية تكشف عن عصابة دولية تستهدف السعوديات

نايف السالم(صدى):

اعترفت إعلامية أسترالية تدعى صوفي ماكنيل، بأنها ساعدت الفتاة الهاربة رهف عندما كانت في تايلاند، قبل توجهها إلى كندا.

وأوضحت ” ماكنيل ” في مقال لها، أنها كانت تتابع العديد من الفتيات السعوديات على ” تويتر ” ، وعثرت على تغريدات رهف التي كانت حينها في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأشارت إلى أنها سافرت إلى بانكوك، وحجزت غرفة في الفندق ذاته، الذي كانت فيه رهف، مضيفة أنه تسللت إلى غرفتها سرًا والتقتها، حتى وصل مسؤولون أمميون إلى المكان.

وأضافت أنهما التقتا مرة أخرى في كندا بعد حصول رهف على حق اللجوء هناك، مختتمة : ” الأمر كله كان غريبا جدا. وهل سأفعل نفس الشيء مرة أخرى؟ بالطبع ” .

يذكر أن هذا الاعتراف، يكشف عن عصابة دولية تستهدف السعوديات لتسييس الأحداث حتى الأسرية منها وللنيل من المملكة وذلك بمساعدة الإعلام المعادي .