بالفيديو.. حارس الفتح: لو وضعت ” حافلة ” أمام المرمى فيسجل الهلال

نواف السالم(صدى):

علق حارس نادي الفتح، ماكسيم، على هزيمة فريقه أمام نادي الهلال، قائلًا: ” لو وضعت ” حافلة ” أمام المرمى فيسجل الهلال. ”

يذكر أن الهلال فاز على ضيفه الفتح بنتيجة 4 ـ 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، في مباراة الفريقين بالجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال بافتيمبي جوميز ( 16 من ركلة جزاء، 37)، كارلوس إدواردو (32)، نواف العابد (62) فيما سجل هدف الفتح الوحيد، عبد القادر الوسلاتي (11) من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 43 نقطة، رافعا الفارق مع وصيفه النصر إلى 6، فيما ظل الفتح عند 22 نقطة لكنه تراجع إلى المركز الـ11.