بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس شخصين في بريدة

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الاثنين، قيام شخص يقود سيارته بسرعة، بدهس شخصين؛ يقفان على جانب الطريق في أحد شوارع بريدة، وصدمت سيارات أخرى كانت متوقفة هناك.

وظهر في الفيديو ثلاثة أشخاص، وهم شاب يحمل أكياساً بلاستيكية ويتفاوض مع سائق سيارة ” ليموزين ” ، وصبيان كانا متوقفين كذلك ويتحدثان مع قائد مركبة متوقفة في منتصف الطريق، وفجأة هاجمتهم السيارة.

وقذفت السيارة بأحدهما لأعلى في الهواء وألقت به بعيدا فسقط على سيارة متوقفة، بينما نجا الصبي الثالث، حيث سقط على الأرض.