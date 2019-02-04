بالفيديو.. تفاصيل انتشار أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان

عادل الحربي(صدى):

كشف نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية، هاني تطواني اليوم الاثنين، تفاصيل انتشار أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان.

وقال تطواني خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” البلاغ الذي وصل لنا يفيد بأن هناك عدد كبير بهذه المنطقة فالعدد كان كبير غير المعتاد، حيث تم متابعة الحالة والآن لا يتم رصد أي تجمعات للدلافين.

وأضاف : بعض الأحيان ينتاب بعض الدلافين، حالة غريب، حيث تأتي إلى الشاطئ ولا تغادر، فالتجمعات الكبيرة تشكل خطرًا.