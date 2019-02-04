بالفيديو.. تفاصيل انتشار أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان
كشف نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية، هاني تطواني اليوم الاثنين، تفاصيل انتشار أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان.
وقال تطواني خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” البلاغ الذي وصل لنا يفيد بأن هناك عدد كبير بهذه المنطقة فالعدد كان كبير غير المعتاد، حيث تم متابعة الحالة والآن لا يتم رصد أي تجمعات للدلافين.
وأضاف : بعض الأحيان ينتاب بعض الدلافين، حالة غريب، حيث تأتي إلى الشاطئ ولا تغادر، فالتجمعات الكبيرة تشكل خطرًا.
أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان السعودية
نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية يكشف التفاصيل لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/YdBxxGfFaZ
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 4, 2019
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 12 دقيقة
ابك وش الي تشكل خطر..؟
ابك خذو العلم من الحكيم ملقاط…
هذا موسم التعريس …
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 10 دقائق
ابك وش الي تشكل خطر..؟
ابك خذو العلم من الحكيم ملقاط…
هذا موسم تعريسها
alfahd42[ عدد التعليقات: 21057 ] نشر منذ 8 دقائق
زان علمك يا ملقاط